Лавров назвал «параноидальными» спекуляции Запада на тему российских военных учений

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «параноидальными» спекуляции стран Запада на тему российско-белорусских военных учений как якобы инструмента для «вторжения» на Украину.
Лавров назвал «параноидальными» спекуляции Запада на тему российских военных учений
  • РИА Новости

Он напомнил, что уже комментировал спекуляции о том, что учения Москвы и Минска проходят якобы «для нападения с севера на Украину, а также захвата Киева».

«Там же все эти совершенно параноидальные сценарии публиковались многократно, причём солидными средствами массовой информации, к сожалению», — приводит ТАСС слова Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Польши, председательствующей в ОБСЕ, Збигневом Рау.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин иногда в шутливой форме воспринимает заявления западных СМИ о возможных датах якобы вторжения России на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить