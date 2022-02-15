Лавров назвал «параноидальными» спекуляции Запада на тему российских военных учений

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «параноидальными» спекуляции стран Запада на тему российско-белорусских военных учений как якобы инструмента для «вторжения» на Украину.

Он напомнил, что уже комментировал спекуляции о том, что учения Москвы и Минска проходят якобы «для нападения с севера на Украину, а также захвата Киева».

«Там же все эти совершенно параноидальные сценарии публиковались многократно, причём солидными средствами массовой информации, к сожалению», — приводит ТАСС слова Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Польши, председательствующей в ОБСЕ, Збигневом Рау.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин иногда в шутливой форме воспринимает заявления западных СМИ о возможных датах якобы вторжения России на Украину.