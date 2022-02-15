Лавров назвал «параноидальными» спекуляции Запада на тему российских военных учений
- РИА Новости
Он напомнил, что уже комментировал спекуляции о том, что учения Москвы и Минска проходят якобы «для нападения с севера на Украину, а также захвата Киева».
«Там же все эти совершенно параноидальные сценарии публиковались многократно, причём солидными средствами массовой информации, к сожалению», — приводит ТАСС слова Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Польши, председательствующей в ОБСЕ, Збигневом Рау.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин иногда в шутливой форме воспринимает заявления западных СМИ о возможных датах якобы вторжения России на Украину.