Песков рассказал о шутливом отношении Путина к якобы «датам вторжения» России на Украину

Российский лидер Владимир Путин иногда в шутливой форме воспринимает заявления западных СМИ о возможных датах якобы «вторжения» России на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, трудно относиться с пониманием, но иногда (Путин. — RT) даже шутит, просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнётся война», — заявил он на брифинге с журналистами.

Песков добавил, что «маниакальное информационное безумие», которое разворачивается на эту тему, встречать с пониманием невозможно.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что 15 февраля войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны.

Американское агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников сообщило, что Россия «может напасть на Украину» 15 февраля.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва не располагает какими-либо причинами для «вторжения» на Украину.