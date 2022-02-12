Bloomberg: Россия «может напасть на Украину» 15 февраля

Короткая ссылка
Американское агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников сообщает, что Россия «может напасть на Украину» 15 февраля.
Bloomberg: Россия «может напасть на Украину» 15 февраля
  • Gettyimages.ru
  • © Chris McGrath

По данным указанных чиновников, действия России могут включать «провокацию в Донбассе» или «нападение на Киев».

«Они сказали, что любое действие может начаться уже во вторник», — говорится в сообщении.

Ранее агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу публикации Bloomberg о начале «вторжения» России на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить