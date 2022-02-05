Песков высказался о публикации Bloomberg о начале «вторжения» России на Украину

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался по поводу публикации Bloomberg о начале «вторжения» России на Украину.
Песков высказался о публикации Bloomberg о начале «вторжения» России на Украину
  • © Пресс-служба президента России

Как он заявил РИА Новости, данная публикация агентства говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада.

«Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц», — отметил Песков.

Также он добавил, что это иллюстрация последствий, к которым может привести атмосфера напряжённости.

Ранее агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.

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