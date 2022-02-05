Песков высказался о публикации Bloomberg о начале «вторжения» России на Украину
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Как он заявил РИА Новости, данная публикация агентства говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада.
«Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц», — отметил Песков.
Также он добавил, что это иллюстрация последствий, к которым может привести атмосфера напряжённости.
Ранее агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.