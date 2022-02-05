Bloomberg по ошибке объявил о «вторжении» России на Украину
«Заголовок «Russia Invades Ukraine» («Россия вторгается на Украину». — RT) был непреднамеренно опубликован около 16:00 во восточному времени (около 0:00 мск. — RT) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства.
Отмечается, что заголовок с ошибкой уже убрали, выясняются обстоятельства его публикации.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать, так как Москва заинтересована в добрососедских отношениях с братским украинским народом.