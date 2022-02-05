Bloomberg по ошибке объявил о «вторжении» России на Украину

Короткая ссылка
Иностранное агентство Bloomberg объявило о российском вторжении на Украину, выпустив ошибочный заголовок.

«Заголовок «Russia Invades Ukraine» («Россия вторгается на Украину». — RT) был непреднамеренно опубликован около 16:00 во восточному времени (около 0:00 мск. — RT) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства.

Отмечается, что заголовок с ошибкой уже убрали, выясняются обстоятельства его публикации.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать, так как Москва заинтересована в добрососедских отношениях с братским украинским народом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить