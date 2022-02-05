Антонов: Россия не собирается ни на кого нападать

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Россия не собирается ни на кого нападать, ей нужны добрососедские отношения, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов: Россия не собирается ни на кого нападать
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko Jr

Так он ответил на вопрос журналистов Newsweek о сообщениях, касающихся возможного нападения России на Украину.

«Со всей ответственностью хочу заверить читателей Newsweek, что Россия не собирается ни на кого нападать. Нам нужны добрососедские отношения с братским украинским народом», — сказал дипломат.

Антонов отметил, что Россию беспокоит позиция США в отношении разрешения кризиса вокруг Украины. Он напомнил о переговорах лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, в рамках которых они пришли к выводу о Минских соглашениях в качестве основы урегулирования ситуации.

«Наша общая задача — заставить Киев выполнить свои обязательства, сесть за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР и мирно обо всем договориться», — подчеркнул дипломат.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев на встречах всех уровней исключает возможность ведения прямого диалога с самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью агентству Associated Press заявил о невозможности выполнения Киевом Минских соглашений, так как это приведёт к разрушению страны.

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