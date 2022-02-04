Глава МИД Украины Кулеба отверг возможность диалога с ЛНР и ДНР

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Официальный Киев на встречах всех уровней исключает возможность ведения прямого диалога с самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Глава МИД Украины Кулеба отверг возможность диалога с ЛНР и ДНР
  • AP
  • © Ukrainian Foreign Ministry Press Office

«Минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО (отдельными районами Донецкой и Луганской областей. — RT), который нам навязывают, и который, я могу вам подтвердить, на всех встречах, на всех уровнях очень чётко отметается», — цитирует его слова в эфире телеканала «1+1» ТАСС.

Кулеба отметил, что на очередных переговорах в нормандском формате украинская сторона будет отстаивать позицию, которая предусматривает отказ от прямого диалога с Донбассом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов в интервью агентству Associated Press ранее заявил о невозможности выполнения Киевом Минских соглашений, так как это приведёт к разрушению страны.

По словам главы украинского МИД Кулебы, официальный Киев исключает возможность предоставления Донбассу особого статуса или права вето.

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