Глава МИД Украины Кулеба исключил предоставление особого статуса Донбассу

Короткая ссылка
Официальный Киев исключает возможность предоставления Донбассу особого статуса или права вето, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Глава МИД Украины Кулеба исключил предоставление особого статуса Донбассу
  • AP

«Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено на камне! Так что никакого особого статуса, как это представляет Россия, никакого права вето не будет», — сказал он в интервью польскому изданию «Речь Посполитая».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов в интервью агентству Associated Press ранее заявил о невозможности выполнения Киевом Минских соглашений, так как это приведёт к разрушению страны.

В декабре Верховная рада Украины продлила действие особого порядка самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ещё на год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить