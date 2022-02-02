Глава МИД Украины Кулеба исключил предоставление особого статуса Донбассу

Официальный Киев исключает возможность предоставления Донбассу особого статуса или права вето, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено на камне! Так что никакого особого статуса, как это представляет Россия, никакого права вето не будет», — сказал он в интервью польскому изданию «Речь Посполитая».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов в интервью агентству Associated Press ранее заявил о невозможности выполнения Киевом Минских соглашений, так как это приведёт к разрушению страны.

В декабре Верховная рада Украины продлила действие особого порядка самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ещё на год.