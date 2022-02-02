Глава МИД Украины Кулеба исключил предоставление особого статуса Донбассу
- AP
«Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено на камне! Так что никакого особого статуса, как это представляет Россия, никакого права вето не будет», — сказал он в интервью польскому изданию «Речь Посполитая».
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов в интервью агентству Associated Press ранее заявил о невозможности выполнения Киевом Минских соглашений, так как это приведёт к разрушению страны.
В декабре Верховная рада Украины продлила действие особого порядка самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ещё на год.