В МИД сообщили об информатаке на Россию с целью дискредитации по гарантиям безопасности

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что информационная атака в отношении страны нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности и оправдание западных геополитических целей.

Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства о примерах публикаций большой дезинформационной кампании западных СМИ, раскручивающих тезис о якобы грядущем вторжении России на Украину.

«Отдельного упоминания заслуживает позиция официальных лиц западных стран в условиях массированной дезинформационной кампании против России», — сообщается в Telegram-канале российского МИД.

Отмечается, что официальные лица зарубежных стран любыми путями избегают давать должную оценку текущей ситуации, тем самым, по сути, подтверждая свою причастность к фейковым новостям.

«Можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряжённости вокруг Украины путём массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах», — заключается в тексте сообщения.

Уточняется, что во многом это делается в целях отвлечения внимания от собственных агрессивных действий.

Ранее иностранное агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу публикации Bloomberg о начале «вторжения» России на Украину.