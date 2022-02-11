В МИД сообщили об информатаке на Россию с целью дискредитации по гарантиям безопасности
- AP
Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства о примерах публикаций большой дезинформационной кампании западных СМИ, раскручивающих тезис о якобы грядущем вторжении России на Украину.
«Отдельного упоминания заслуживает позиция официальных лиц западных стран в условиях массированной дезинформационной кампании против России», — сообщается в Telegram-канале российского МИД.
Отмечается, что официальные лица зарубежных стран любыми путями избегают давать должную оценку текущей ситуации, тем самым, по сути, подтверждая свою причастность к фейковым новостям.
«Можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряжённости вокруг Украины путём массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах», — заключается в тексте сообщения.
Уточняется, что во многом это делается в целях отвлечения внимания от собственных агрессивных действий.
Ранее иностранное агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу публикации Bloomberg о начале «вторжения» России на Украину.