Захарова: 15 февраля войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны
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- globallookpress.com
«15 февраля 2022-го войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела», — написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников сообщило, что Россия «может напасть на Украину» 15 февраля.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу публикации Bloomberg о начале «вторжения» России на Украину.