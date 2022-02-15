Захарова: 15 февраля войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что 15 февраля войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны.
Захарова: 15 февраля войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

«15 февраля 2022-го войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела», — написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников сообщило, что Россия «может напасть на Украину» 15 февраля.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу публикации Bloomberg о начале «вторжения» России на Украину.

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