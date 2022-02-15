Песков назвал пагубной практикой заявления Запада о планах «вторжения» России на Украину

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Заявления западных стран о якобы планирующемся вторжении России на Украину носят пагубных характер, а истерика вокруг эвакуации дипломатов ни на чём не основывается. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков назвал пагубной практикой заявления Запада о планах «вторжения» России на Украину
  • © Пресс-служба Президента РФ

«Мы считаем это абсолютно пагубной практикой, очень плохой практикой, вот так бросаться просто словами и обвинять кого-то в том, что кто-то на кого-то нападёт», — заявил он на брифинге с журналистами.

По словам Пескова, эвакуация дипломатов и заявления об умышленном уничтожении имущества посольств являются показной истерикой, которая не имеет оснований.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что 15 февраля войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны.

Американское агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников сообщило, что Россия «может напасть на Украину» 15 февраля.

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