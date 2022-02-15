Зампостпреда при ООН Полянский заявил об отсутствии причин для «вторжения» России на Украину

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Россия не располагает какими-либо причинами для якобы «вторжения» на Украину 16 февраля. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Насколько мне известно — нет, и я не вижу причин для этого», — приводит ТАСС ответ Полянского на вопрос о том, состоится ли «вторжение» в среду, 16 февраля.

Как ранее сообщило издание Politico со ссылкой на источники, президент США Джо Байден в ходе переговоров с союзниками заявил, что Россия может «начать вторжение на Украину» 16 февраля.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский попросил представить доказательства якобы планирующегося на 16 февраля «вторжения России на Украину».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что цель истеричного припадка Запада по поводу якобы «вторжения» российской стороны на Украину 16 февраля — провокация.

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