В МИД России высказались о заявлениях о якобы «вторжении» России на Украину 16 февраля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE», что цель истеричного припадка Запада по поводу якобы «вторжения» российской стороны на Украину 16 февраля — провокация.

«(Относиться к этому. — RT) ровно как к истерике. Какая цель у этой истерики — нагнетание обстановки и, конечно, провокативная деятельность. Это часть международного охвата провокации», — цитирует её РИА Новости.

По словам Захаровой, эта провокация легла на подготовленную многолетнюю почву украинского конфликта, которым «активно заправляют США».

Как ранее сообщило издание Politico со ссылкой на источники, президент США Джо Байден в ходе переговоров с союзниками заявил, что Россия может «начать вторжение на Украину» 16 февраля.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский попросил представить доказательства якобы планирующегося на 16 февраля «вторжения России на Украину».