Аналитик Литовкин объяснил фейковые новости о «дате и времени вторжения» России на Украину

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал данные британских СМИ о том, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 16 февраля на 03:00 по местному времени.

Эксперт подчеркнул, что это фейковые публикации, целью которых является «поймать хайп».

«Хотя всем сказали, что нападать на Украину мы не собираемся. Весь мир оказывается оболванен западной пропагандой, информационной войной, которую ведёт Запад против России», — пояснил Литовкин.

Он также предположил, что отсутствие «нападения» Запад будет трактовать как свою победу.

«Если бы мы (западные СМИ и политики. — RT) не предупреждали, то Россия бы обязательно напала». Или скажут, что погода изменилась... Мало ли какие причины придумают, чтобы оправдать своё враньё. Оно перетекает из одного издания в другое. И понятно, что оно кем-то регулируется», — заключил собеседник RT.

Ранее британские издания The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 16 февраля на 03:00 по местному времени.