Путин выступил за переговоры Киева с представителями ДНР и ЛНР

Российский президент Владимир Путин заявил, что Киеву необходимо сесть за стол переговоров с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Об этом Путин сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Всё, что нужно сделать Киеву, — это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта», — сказал российский президент.

По словам Путина, «чем раньше это произойдёт, тем лучше».

Также российский президент заявил, что «к сожалению, прямо сейчас наблюдается, напротив, обострение ситуации в Донбассе».

Кроме того, он заявил о массовом нарушении прав человека и дискриминации русскоязычного населения на Украине.