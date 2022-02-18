Путин выступил за переговоры Киева с представителями ДНР и ЛНР
- AP
Об этом Путин сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Всё, что нужно сделать Киеву, — это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта», — сказал российский президент.
По словам Путина, «чем раньше это произойдёт, тем лучше».
Также российский президент заявил, что «к сожалению, прямо сейчас наблюдается, напротив, обострение ситуации в Донбассе».
Кроме того, он заявил о массовом нарушении прав человека и дискриминации русскоязычного населения на Украине.