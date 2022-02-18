Путин выступил за переговоры Киева с представителями ДНР и ЛНР

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Киеву необходимо сесть за стол переговоров с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Путин выступил за переговоры Киева с представителями ДНР и ЛНР
  • AP

Об этом Путин сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Всё, что нужно сделать Киеву, — это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта», — сказал российский президент.

По словам Путина, «чем раньше это произойдёт, тем лучше».

Также российский президент заявил, что «к сожалению, прямо сейчас наблюдается, напротив, обострение ситуации в Донбассе».

Кроме того, он заявил о массовом нарушении прав человека и дискриминации русскоязычного населения на Украине.

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