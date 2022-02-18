Путин заявил о массовом нарушении прав человека на Украине

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Российский президент Владимир Путин заявил о массовом нарушении прав человека и дискриминации русскоязычного населения на Украине.
Путин заявил о массовом нарушении прав человека на Украине
  • AP

Об этом Путин сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Он отметил, что «в целом на Украине массово и систематически нарушаются права человека».

«На законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения», — сказал российский президент.

По его словам, Киев не исполняет ключевые пункты Минских соглашений.

Также Путин заявил, что в Донбассе сейчас наблюдается обострение ситуации. 

RT ведёт трансляцию пресс-конференции.

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