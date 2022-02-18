Путин заявил о массовом нарушении прав человека на Украине
- AP
Об этом Путин сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Он отметил, что «в целом на Украине массово и систематически нарушаются права человека».
«На законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения», — сказал российский президент.
По его словам, Киев не исполняет ключевые пункты Минских соглашений.
Также Путин заявил, что в Донбассе сейчас наблюдается обострение ситуации.
RT ведёт трансляцию пресс-конференции.