Путин заявил об обострении ситуации в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что в Донбассе сейчас наблюдается обострение ситуации. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

AP