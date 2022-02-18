Путин заявил об обострении ситуации в Донбассе
- AP
«К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации в Донбассе», — сказал Путин.
RT ведёт трансляцию пресс-конференции.
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.
Также в обращении к жителям ДНР он заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.