Глава ДНР Пушилин: Зеленский в ближайшее время прикажет перейти к наступлению в Донбассе

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.
Глава ДНР Пушилин: Зеленский в ближайшее время прикажет перейти к наступлению в Донбассе
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В ходе обращения к жителям республики Пушилин заявил, что Вооружённые силы Украины «находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса».

При этом он заявил, что Вооружённые силы ДНР «полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру».

Также Пушилин в обращении к жителям ДНР заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.

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