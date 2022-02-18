Глава ДНР Пушилин: Зеленский в ближайшее время прикажет перейти к наступлению в Донбассе

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.

В ходе обращения к жителям республики Пушилин заявил, что Вооружённые силы Украины «находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса».

При этом он заявил, что Вооружённые силы ДНР «полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру».

Также Пушилин в обращении к жителям ДНР заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.