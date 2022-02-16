Британское издание The Sun изменило статью о времени «вторжения» России на Украину

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Британское издание The Sun отредактировало свой материал о «вторжении» России на Украину, якобы запланированном на утро 16 февраля.

Отмечается, что ночь на 16 февраля «прошла без происшествий».

«Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налёту, оставалось безмолвным», — говорится в статье.

Ранее британские издания The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 03:00 по местному времени 16 февраля.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил украинцам поставить будильники и самим убедиться в ложности подобных заявлений.

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