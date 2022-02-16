Захарова: западные СМИ пытались сделать всё, чтобы война состоялась

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные СМИ пытались сделать всё, чтобы война между Россией и Украиной состоялась, но к реальности это не имеет отношения.

Представитель МИД отметила, что понятие «война» пугает весь мир.

«Они (западные СМИ. — RT) пытались сделать всё, чтобы она (война. — RT) состоялась, и, возможно, у них, на страницах их газет, бои были нешуточные, но к реальности это не имеет никакого отношения», — сказала Захарова на брифинге.

RT ведёт трансляцию брифинга.

Накануне британские издания The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 16 февраля на 03:00 по местному времени.

В Кремле предложили украинцам поставить будильники и самим убедиться в ложности подобных заявлений.

Позже в The Sun отредактировали материал, отметив, что «ночь прошла без происшествий».