МИД Китая призвал США прекратить распространение дезинформации об Украине

Нагнетание США угрозы войны ударило по экономике и социальной стабильности Украины, заявили в МИД Китая. Пекин надеется на то, что распространение дезинформации прекратится, заявил официальный представитель министерства Ван Вэньбинь.

«В последние несколько дней США нагнетали угрозу войны и создавали напряжённость, что стало серьёзным ударом по экономике, социальной стабильности и жизнь людей на Украине», — сказал дипломат, слова которого приводит РИА Новости.

Такие действия усилили «трения» между сторонами, добавил он.

«Надеемся, что соответствующие стороны прекратят публикацию подобной ложной информации и будут предпринимать больше действий, способствующих миру, взаимному доверию и сотрудничеству», — сказал представитель МИД.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к западным СМИ с просьбой «огласить график вторжений», чтобы спланировать отпуск.

Накануне британские издания The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 16 февраля на 03:00 по местному времени.

В Кремле предложили украинцам поставить будильники и самим убедиться в ложности подобных заявлений.

Позже в The Sun отредактировали материал, отметив, что «ночь прошла без происшествий».