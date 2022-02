Захарова попросила западные СМИ «огласить график вторжений», чтобы спланировать отпуск

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к западным СМИ с просьбой «огласить график вторжений», чтобы спланировать отпуск.

«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии — Bloomberg, The New York Times, The Sun и т. д. — огласите график наших «вторжений» на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск», — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее британские издания The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 16 февраля на 03:00 по местному времени.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил украинцам поставить будильники и самим убедиться в ложности подобных заявлений.

Позже в The Sun отредактировали материал, отметив, что «ночь прошла без происшествий».