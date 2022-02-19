Глава Пентагона Остин не считает блефом планы «вторжения» России на Украину
«Не думаю, что это блеф», — цитирует телеканал ABC ответ Остина на вопрос, считает ли он блефом якобы имеющиеся у России планы по «вторжению».
По его словам, у границ Украины размещено всё необходимое для успешного вторжения.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что последние заявления со стороны США о якобы «неминуемом вторжении» России на Украину являются новым витком дезинформационной кампании против России.