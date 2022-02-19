Глава Пентагона Остин не считает блефом планы «вторжения» России на Украину

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не считает блефом планы по «вторжению» на Украину, которыми якобы располагает Россия.

«Не думаю, что это блеф», — цитирует телеканал ABC ответ Остина на вопрос, считает ли он блефом якобы имеющиеся у России планы по «вторжению».

По его словам, у границ Украины размещено всё необходимое для успешного вторжения.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что последние заявления со стороны США о якобы «неминуемом вторжении» России на Украину являются новым витком дезинформационной кампании против России.

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