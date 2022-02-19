Глава Пентагона Остин не считает блефом планы «вторжения» России на Украину

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не считает блефом планы по «вторжению» на Украину, которыми якобы располагает Россия.

«Не думаю, что это блеф», — цитирует телеканал ABC ответ Остина на вопрос, считает ли он блефом якобы имеющиеся у России планы по «вторжению».

По его словам, у границ Украины размещено всё необходимое для успешного вторжения.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что последние заявления со стороны США о якобы «неминуемом вторжении» России на Украину являются новым витком дезинформационной кампании против России.