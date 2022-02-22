ЕС призвал другие страны не признавать независимость ЛНР и ДНР

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Европейская служба внешних связей выпустила заявление, в котором призвала другие страны не признавать независимость ЛНР и ДНР.
ЕС призвал другие страны не признавать независимость ЛНР и ДНР
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В сообщении утверждается, что своим решением о признании ЛНР и ДНР Россия «явно нарушает Минские соглашения».

В ЕС призвали Россию отказаться от решения о признании республик и вернуться к дискуссиям в рамках нормандского формата и трёхсторонней контактной группы.

«Мы призываем другие государства не идти по пути незаконного решения России о признании этой провозглашённой независимости», — говорится в заявлении.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что ЕС, несмотря на готовность к санкциям, продолжает придерживаться дипломатического пути урегулирования кризиса вокруг Украины.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Подробнее — в материале RT.

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