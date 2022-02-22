ЕС призвал другие страны не признавать независимость ЛНР и ДНР
- Gettyimages.ru
В сообщении утверждается, что своим решением о признании ЛНР и ДНР Россия «явно нарушает Минские соглашения».
В ЕС призвали Россию отказаться от решения о признании республик и вернуться к дискуссиям в рамках нормандского формата и трёхсторонней контактной группы.
«Мы призываем другие государства не идти по пути незаконного решения России о признании этой провозглашённой независимости», — говорится в заявлении.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что ЕС, несмотря на готовность к санкциям, продолжает придерживаться дипломатического пути урегулирования кризиса вокруг Украины.
21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.
Подробнее — в материале RT.