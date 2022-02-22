В ЕС заявили о намерении продолжать следовать дипломатии в вопросе Украины

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Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что ЕС, несмотря на готовность к санкциям, продолжает придерживаться дипломатического пути урегулирования кризиса вокруг Украины.
В ЕС заявили о намерении продолжать следовать дипломатии в вопросе Украины
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«Мы по-прежнему сконцентрированы на продолжении дипломатии, это единственная возможность найти устойчивое решение и продолжить дискуссии с Россией. Диалог продолжается, но мы готовы и к жёсткой реакции на каждый шаг России», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщалось ранее, Соединённые Штаты считают решение Москвы признать независимость ДНР и ЛНР свидетельством того, что в ситуации вокруг Украины Россия «стремится к войне, а не к дипломатии».

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