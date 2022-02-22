В Госдепе заявили, что признание ЛНР и ДНР свидетельствует о «стремлении России к войне»
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепа.
«Сегодняшние действия президента (Владимира. — RT) Путина представляют собой серьёзную эскалацию и являются ещё одним свидетельством того, что Россия стремится к войне, а не к дипломатии», — заявил собеседник агентства.
Он добавил, что американская администрация продолжит консультации со своими союзниками и партнёрами по дальнейшим шагам по ситуации вокруг Украины.
21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.
Подробнее — в материале RT.
Украинский лидер Владимир Зеленский в своём видеообращении также заявил, что признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик является нарушением суверенитета Украины.