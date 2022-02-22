Сенатор Джабаров назвал справедливым решение о ратификации договора с ДНР и ЛНР

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал ратификацию договоров о дружбе с Луганской и Донецкой народными республиками.
Сенатор Джабаров назвал справедливым решение о ратификации договора с ДНР и ЛНР
  • Gettyimages.ru

«Мнение — как и у всего российского народа. Я вот смотрю: в социальных сетях и вообще в интернете однозначная поддержка. Свершилась справедливая вещь», — сказал сенатор.

Он отметил, что «восьми годам издевательств над народом юго-востока Украины со стороны Киева пришёл конец».

«Эти республики признаны официальными субъектами международного права. Россия их признала. Президент дал поручение МИД установить дипломатические отношения между нашими странами. Я думаю, это защитит наших близких людей и друзей от геноцида, который Украина развязала против этих регионов», — добавил Джабаров.

Ранее стало известно, что Госдума ратифицировала договоры о дружбе с ЛНР и ДНР.

Отмечается, что за ратификацию проголосовали 398 депутатов, выступивших против и воздержавшихся не было.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить