Сенатор Джабаров назвал справедливым решение о ратификации договора с ДНР и ЛНР

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал ратификацию договоров о дружбе с Луганской и Донецкой народными республиками.

«Мнение — как и у всего российского народа. Я вот смотрю: в социальных сетях и вообще в интернете однозначная поддержка. Свершилась справедливая вещь», — сказал сенатор.

Он отметил, что «восьми годам издевательств над народом юго-востока Украины со стороны Киева пришёл конец».

«Эти республики признаны официальными субъектами международного права. Россия их признала. Президент дал поручение МИД установить дипломатические отношения между нашими странами. Я думаю, это защитит наших близких людей и друзей от геноцида, который Украина развязала против этих регионов», — добавил Джабаров.

Ранее стало известно, что Госдума ратифицировала договоры о дружбе с ЛНР и ДНР.

Отмечается, что за ратификацию проголосовали 398 депутатов, выступивших против и воздержавшихся не было.