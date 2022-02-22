Совфед ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи

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Совет Федерации ратифицировал договоры с Донецкой и Луганской Народными Республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Совфед ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Предусматривается, что договоры будут заключены сроком на десять лет с автоматической пролонгацией на пятилетние периоды.

Ранее Государственная дума ратифицировала соответствующие договоры. Документы были единогласно поддержаны депутатами нижней палаты парламента.

В США выразили мнение, что решение Москвы признать независимость ДНР и ЛНР является свидетельством того, что в ситуации вокруг Украины Россия «стремится к войне, а не к дипломатии».

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