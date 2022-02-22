В ООН выразили сожаление о решении России по военным в Донбассе для поддержания мира

ООН сожалеет в связи с решение президента России Владимира Путина о присутствии российских военных в Донбассе. Об этом заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

«Мы… сожалеем о сегодняшнем приказе о вводе российских войск в Восточную Украину, как сообщается, с миротворческой миссией» — сказала Дикарло.

Она подчеркнула, что решение России по ДНР и ЛНР «может иметь как региональные, так и глобальные последствия».

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Подробнее — в материале RT.

Путин также подписал договоры с Донецкой и Луганской Народными Республиками о сотрудничестве.

Кроме того, российский лидер поручил Министерству обороны России обеспечить с помощью российских вооружённых сил функции по поддержанию мира в ЛНР и ДНР.