В ООН выразили сожаление о решении России по военным в Донбассе для поддержания мира

Короткая ссылка
ООН сожалеет в связи с решение президента России Владимира Путина о присутствии российских военных в Донбассе. Об этом заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

«Мы… сожалеем о сегодняшнем приказе о вводе российских войск в Восточную Украину, как сообщается, с миротворческой миссией» — сказала Дикарло.

Она подчеркнула, что решение России по ДНР и ЛНР «может иметь как региональные, так и глобальные последствия».

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Подробнее — в материале RT.

Путин также подписал договоры с Донецкой и Луганской Народными Республиками о сотрудничестве.

Кроме того, российский лидер поручил Министерству обороны России обеспечить с помощью российских вооружённых сил функции по поддержанию мира в ЛНР и ДНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить