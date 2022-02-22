В ООН выразили сожаление о решении России по военным в Донбассе для поддержания мира
«Мы… сожалеем о сегодняшнем приказе о вводе российских войск в Восточную Украину, как сообщается, с миротворческой миссией» — сказала Дикарло.
Она подчеркнула, что решение России по ДНР и ЛНР «может иметь как региональные, так и глобальные последствия».
21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.
Подробнее — в материале RT.
Путин также подписал договоры с Донецкой и Луганской Народными Республиками о сотрудничестве.
Кроме того, российский лидер поручил Министерству обороны России обеспечить с помощью российских вооружённых сил функции по поддержанию мира в ЛНР и ДНР.