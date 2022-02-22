Депутат Белик заявил о единогласной поддержке ратификации договоров о дружбе с ЛНР и ДНР

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал ратификацию договоров о дружбе с Луганской и Донецкой народными республиками.

«Госдума единогласно поддержала этот судьбоносный шаг. Иначе и быть не могло... Оно (решение. — RT) назрело давно и продиктовано стремлением нашей страны защитить людей, которые восемь лет живут под постоянными обстрелами, а мировое сообщество равнодушно наблюдает за этим», — подчеркнул Белик.

По словам парламентария, Россия прекрасно понимает, что столкнётся «с новыми санкциями и прочими мерами, которыми отреагирует на происходящее Запад».

«Но защита жителей Донбасса выходит на первый план, мы не можем не протянуть руку помощи своим соотечественникам, не спасти их от творящегося на Украине беспредела», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что Госдума ратифицировала договоры о дружбе с ЛНР и ДНР.

Отмечается, что за ратификацию проголосовали 398 депутатов, выступивших против и воздержавшихся не было.