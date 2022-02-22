Политолог Бальбек прокомментировал ратификацию договоров о дружбе с ЛНР и ДНР

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT ратификацию договоров о дружбе с Луганской и Донецкой народными республиками.

«Сегодня не просто исторический день, сегодня все убедились, что Россия — суверенное государство, ведущее самостоятельную политику, даже если это не нравится тем, кто считает себя сильными мира сего», — отметил Бальбек.

Собеседник RT выразил надежду, что будет положен конец «безнаказанной бойне».

Ранее стало известно, что Госдума ратифицировала договоры о дружбе с ЛНР и ДНР.

Отмечается, что за ратификацию проголосовали 398 депутатов, выступивших против и воздержавшихся не было.