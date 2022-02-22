Политолог Бальбек прокомментировал ратификацию договоров о дружбе с ЛНР и ДНР
- РИА Новости
«Сегодня не просто исторический день, сегодня все убедились, что Россия — суверенное государство, ведущее самостоятельную политику, даже если это не нравится тем, кто считает себя сильными мира сего», — отметил Бальбек.
Собеседник RT выразил надежду, что будет положен конец «безнаказанной бойне».
Ранее стало известно, что Госдума ратифицировала договоры о дружбе с ЛНР и ДНР.
Отмечается, что за ратификацию проголосовали 398 депутатов, выступивших против и воздержавшихся не было.