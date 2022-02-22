Госдума ратифицировала договоры о дружбе с ЛНР и ДНР

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Депутаты Государственной думы проголосовали за поправку о вступлении в силу договоров о дружбе с Луганской и Донецкой народными республиками.
Госдума ратифицировала договоры о дружбе с ЛНР и ДНР
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Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за ратификацию проголосовали 398 депутатов, выступивших против и воздержавшихся не было.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией.

До этого Народный совет (парламент) Луганской Народной Республики и Народный совет ДНР ратифицировали данное соглашение.

21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.

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