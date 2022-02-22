Госдума ратифицировала договоры о дружбе с ЛНР и ДНР
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что за ратификацию проголосовали 398 депутатов, выступивших против и воздержавшихся не было.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией.
До этого Народный совет (парламент) Луганской Народной Республики и Народный совет ДНР ратифицировали данное соглашение.
21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.