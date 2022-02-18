«Будем добиваться, чтобы всё было честно»: Лавров — о диалоге с Западом по гарантиям безопасности и фейках о «вторжении»

Российская сторона будет добиваться честного подхода к теме гарантий безопасности. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявил глава МИД России Сергей Лавров. При этом министр заметил, что утверждения стран Запада о якобы готовящейся «российской агрессии» происходят на фоне наращивания военной инфраструктуры. Также Лавров прокомментировал сообщения о постоянно меняющейся дате «вторжения» и рассказал, к чему в дипломатии применимо понятие «пацан сказал — пацан сделал».

— Западные СМИ и политики непрерывно продолжают нагнетать насчёт российского «вторжения» на Украину, несмотря на то что всё больше людей не доверяют их заявлениям. Это уже превратилось в шутку. Даже в Великобритании и в США. Почему они продолжают это делать? Чего стараются добиться?

— Уверен, мало-мальски интересующиеся внешней политикой люди убедились, что всё это — пропаганда, фейки и вымыслы. Главное, чтобы сами авторы этих фейков верили в то, о чём говорят. Им это нравится. Если самому приятно — пожалуйста. Почему бы этим не позаниматься?

Это вызывает улыбку. Взрослые люди ежедневно «извергают» прогнозы, заклинания. Журнал Politico уже несколько раз менял дату «вторжения». Теперь анонсирует 20 февраля. Одновременно глава Форин Офиса Лиз Трасс сказала, что «вторжение» может последовать в любой момент в течение многих месяцев. Они уже «отбивают» себе перспективу.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что «вторжение» — вопрос недель, а может быть и дней. Знаем, что Госдеп доверительно проинформировал своих союзников по НАТО, что надо ждать «вторжения» до конца февраля. При этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг (как бы ни относиться к его деятельности) заявляет, что у них нет данных о 100%-ной вероятности «нападения».

Параллельно Форин Офис заявляет: «Что бы ни происходило, надо быть настороже». Мол, даже если Россия отведёт войска, угроза не пропадёт. Они закладывают «кирпичики» на будущее. Закончатся учения — войска вернутся в казармы. Процесс уже идёт, они это видели. Но «забивают» тему на «веки вечные»: «даже если Россия вернёт свои войска туда, где они постоянно дислоцируются, угроза всё равно исходит».

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Всё это на фоне наращивания военного и военно-технического присутствия, военной инфраструктуры. Англичане заявили, что удваивают вооружённые силы, которые находятся в Эстонии, а также боевые танки, бронемашины.

Образчик «изысканной дипломатии» явила собой постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Где-то перед журналистами она сказала, что «вторжение России на Украину неминуемо». Якобы они видели, как наша страна это делает в других частях Восточной Европы. Сейчас любое «лыко в строку».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и все остальные натовцы говорят, что НАТО — оборонительный альянс. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров напомнил Олафу Шольцу о бомбёжках Югославии в 1999 году. Тот сказал, что НАТО вмешалось, чтобы предотвратить геноцид косовских албанцев. Мол, они всё успешно сделали, и сейчас этот край процветает. Он далеко не процветает. Косово и некоторые другие части Западных Балкан становятся рассадником преступности. Там есть террористы, наркоторговцы. Там вербуют наёмников для участия в боевых действиях в конфликтах, которые исподволь разжигают в том числе США. Есть информация о том, что наёмников в Косове, Албании, Боснии и Герцеговине набирают и для того, чтобы выбивать Россию из равновесия и направлять их в том числе в Донбасс. Перепроверяем это сейчас.

Ситуация, описанная Шольцем (когда бомбили Югославию), не имеет ничего общего с геноцидом. Международные судебные инстанции никаких суждений не выносили. Хорошо знаем, что послужило причиной для бомбёжки: американский гражданин Уильям Волкер руководил миссией ОБСЕ в Косове. Это был период боестолкновений. В один прекрасный момент он собрал журналистов и под телекамеры провозгласил, что в селе Рачак обнаружено 30 трупов гражданских лиц, замученных сербами. Назвал это геноцидом. Он принял единоличное решение (хотя не имел на это права) вывести миссию из Косова. Это послужило спусковым крючком для начала бомбардировок. Они сказали, что после «зверств» в отношении мирных жителей в селе Рачак их «чаша терпения» переполнена и они начинают пресекать действия «преступного режима».

Потом была специальная группа по расследованию этого инцидента. Она чётко установила, что это были не гражданские лица, а боевики, застреленные в бою, — их переодели в гражданскую одежду. Дырки на одежде не совпадали с ранениями на их телах. Эти дела расследовали вплоть до такой конкретики. Говорить о том, что НАТО вторглось в Югославию с благородными целями, — по меньшей мере некорректно и неэтично.

Заявление Уильяма Волкера сыграло ту же роль, что и пробирка в руках госсекретаря США Колина Пауэлла, которая содержала зубной порошок, но обеспечила оправдание, чтобы вторгаться в Ирак, развалить его. До сих пор там далеко не процветает ни демократия, ни экономика. Эти результаты нам хорошо известны.

Натовские коллеги не смогут уйти от разговора о том, как мы будем дальше выполнять то, под чем подписались. Не смогут выборочно трактовать концепцию, одобренную на высшем уровне и обеспечивающую взаимосвязь всех компонентов неделимой безопасности.

Находимся в переписке с американскими коллегами. Отреагировали на их ответ на наши декабрьские инициативы. Пока мало продвигаемся по принципиальным вопросам. Будем отстаивать именно комплексный подход. Нельзя договариваться всерьёз и надолго по прикладным делам, если ты не решил концептуально-политическую основу взаимодействия.

— Сообщается, что намечается Ваша встреча с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Она состоится? Ждёте ли Вы какого-то прогресса?

— Мы договаривались с госсекретарём Энтони Блинкеном, что когда Россия направит свой документ и они ознакомятся с нашим видением ситуации, он был бы готов встретиться. Мы оба в этом заинтересованы. Это отвечает нашим интересам и планам.

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Повторю, мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями.

Тем более что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере (не говоря про устные гарантии, о которых президент России Путин не раз упоминал), оказывается, ничего не стоят. Так дело не пойдёт.