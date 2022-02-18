Лавров назвал фейками и пропагандой сообщения о возможном «вторжении» России на Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT назвал фейками и пропагандой сообщения о возможном «вторжении» России на Украину.

«Уверен, мало-мальски интересующиеся внешней политикой люди убедились, что всё это — пропаганда, фейки и вымыслы. Главное, чтобы сами авторы этих фейков верили в то, о чём говорят. Им это нравится. Если самому приятно — пожалуйста. Почему бы этим не позаниматься? Это вызывает улыбку», — сказал Лавров.

Как ранее заявили в российском МИД, западные СМИ пытались сделать всё, чтобы война между Россией и Украиной состоялась, но к реальности это не имеет отношения.