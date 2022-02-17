«Следует отказаться от политики «сдерживания» России»: МИД РФ опубликовал реакцию на ответ США по гарантиям безопасности

США не дали конструктивного ответа по ключевым предложениям России по гарантиям безопасности, среди которых отказ от расширения НАТО и от создания баз на территории бывших советских республик. Как заявил МИД РФ в реакции на ответ США по гарантиям безопасности, Вашингтон выбрал «удобные» для себя темы, которые «перекручены» в сторону создания преимуществ для США и их союзников. Дипломаты призвали Вашингтон отказаться от политики «сдерживания» России и принять конкретные практические меры по деэскалации военно-политической обстановки.

МИД России передал американской стороне письменную реакцию на ответ США по гарантиям безопасности. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ заявили, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной договора о гарантиях безопасности.

Среди ключевых пунктов, которые остались без должного ответа США и НАТО, российские дипломаты упомянули: отказ от дальнейшего расширения альянса, отзыв «бухарестской формулы» о предстоящем вступлении в блок Украины и Грузии, отказ от создания военных баз на территории государств бывшего СССР, которые не являются членами НАТО, а также возврат военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры организации к состоянию на 1997 год.

Как подчеркнули в МИД, эти положения имеют для России принципиальное значение. Дипломаты также отметили, что в США и НАТО избирательно подошли к содержанию направленных Москвой документов.

«Проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны «удобные» темы, которые, в свою очередь, «перекручены» в сторону создания преимуществ для США и их союзников. Такой подход, как и сопутствующая риторика американских официальных лиц, подкрепляет обоснованные сомнения в том, что в Вашингтоне действительно привержены исправлению ситуации в области евробезопасности», — заявили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве также высказались об озабоченности Москвы военной активностью НАТО у российских границ. При этом, отметили в МИД, суверенное право России на защиту собственных интересов безопасности игнорируется.

Поступающие требования вывести войска из определённых районов на российской территории, которые сопровождаются угрозами введения очередных санкций, подрывают вероятность достижения договорённостей, отметили в МИД.

«В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твёрдых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера», — указали дипломаты.

Напомним, 17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности, которые были переданы западным коллегам. В январе состоялась серия переговоров с США и НАТО по данным вопросам, однако достигнуть конкретных договорённостей сторонам не удалось.

США передали России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности 26 января. 17 февраля Госдеп подтвердил получение ответа российской стороны на направленный ранее документ.

«Вторжение» на Украину

В МИД констатировали, что никаких планов «вторжения» на Украину у России нет.

«Утверждения об «ответственности России за эскалацию» нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности», — пояснили в ведомстве.

Дипломаты подчеркнули, что происходящее на Украине является следствием действия внутренних факторов, вследствие чего упоминание российских обязательств по Будапештскому меморандуму 1994 года не имеет никакого отношения к конфликту, который является внутриукраинским.

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Обвинения России в «оккупации» Крыма не выдерживают критики, отметили в МИД. Дипломаты напомнили, что в 2014 году на Украине произошёл государственный переворот, инициаторы которого взяли курс на создание националистического государства, ущемляющего права русскоязычного населения и других этносов.

«Неудивительно, что в такой ситуации крымчане проголосовали за воссоединение с Россией. Решение народа Крыма и Севастополя о возвращении в состав Российской Федерации было принято путём свободного волеизъявления в порядке реализации закреплённого в Уставе ООН права на самоопределение. Сила или угроза силой не применялись. Вопрос о принадлежности Крыма закрыт», — заключили в МИД.

Вместе с тем в ведомстве напомнили, что в случае вступления Украины в НАТО возникает вероятность, что Киев попытается вернуть Крым силовым путём.

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Говоря о событиях в Донбассе, в МИД отметили, что речь идёт о внутрукраинском конфликте, урегулирование которого возможно только путём выполнения Минских соглашений и комплекса мер, подтверждённого резолюцией Совбеза ООН.

«Ни в одном из этих документов не говорится об ответственности России за конфликт в Донбассе. Россия вместе с ОБСЕ играет роль посредника в главном переговорном формате — Контактной группе — и вместе с Берлином и Парижем — в «нормандском формате», который формулирует рекомендации сторонам конфликта и следит за их выполнением», — говорится в сообщении МИД.

Для деэскалации ситуации вокруг Украины необходимо принудить Киев к выполнению взятых им обязательств, а также остановить поставки оружия Украине, отозвать из страны всех западных советников и инструкторов, отказаться от любых совместных учений стран НАТО с украинскими военными, а также вывести все ранее поставленные Киеву из-за рубежа вооружения.

В МИД обратили внимание на позицию США, согласно которой Россия должна отвести свои войска от границы с Украиной.

«Исходим из того, что размещение Вооруженных Сил Российской Федерации на своей территории не затрагивает и не может затрагивать фундаментальные интересы США. Хотели бы напомнить, что на территории Украины наших сил нет», — констатировали в МИД.

Неделимость безопасности и политика «открытых дверей»

В МИД констатировали, что в ответах США по гарантиям безопасности не было подтверждений тому, что американская сторона в полной мере привержена соблюдению непреложного принципа неделимости безопасности.

«Заявления общего плана об учёте американской стороной данного постулата входят в прямое противоречие с неготовностью Вашингтона отказаться от контрпродуктивного и дестабилизирующего курса на создание преимуществ для себя и своих союзников за счёт интересов безопасности России», — заявили в ведомстве.

При этом, напомнили в МИД, именно это и происходит на фоне « реализации Североатлантическим альянсом при ведущей роли США политики ничем не ограниченного геостратегического и военного освоения постсоветского пространства».

«Всё это происходит непосредственно на российских рубежах. Таким образом, наши «красные линии» и коренные интересы в области безопасности игнорируются, а неотъемлемое право России их обеспечивать отвергается. Для нас это, разумеется, неприемлемо», — заключили в МИД.

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При этом поддерживаемая США политика «открытых дверей» НАТО противоречит обязательству «не укреплять свою безопасность за счет безопасности других», подчеркнули дипломаты.

Как напомнили в МИД, данная политика не согласуется с установками альянса, который в 1991 году обязался «не извлекать односторонних преимуществ из изменившейся ситуации в Европе», «не угрожать легитимным интересам» других государств, не стремиться к их «изоляции» или «проведению новых разделительных линий на континенте».

В этой связи во внешнеполитическом ведомстве призвали США и НАТО вернуться к выполнению международных обязательств в сфере поддержания мира и безопасности.

«Ожидаем от членов альянса конкретных предложений о содержании и формах юридического закрепления отказа от дальнейшего расширения НАТО на Восток», — заключили в МИД.

Наряду с этим дипломаты призвали США и их союзников отказаться от политики «сдерживания» России и предпринять конкретные практические меры по деэскалации военно-политической обстановки.