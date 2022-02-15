Путин: в вопросах безопасности будем действовать по плану, исходя из реальной обстановки
- РИА Новости
Об этом он сказал по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Кто может ответить, как она будет складываться? Пока никто, это зависит не только от нас. Но мы будем стремиться договариваться по вопросам, которые нами были поставлены, дипломатическим путём», — отметил президент России.
Также он заявил, что Россия стремится дипломатическим методом договариваться с западными союзниками по вопросам о гарантиях безопасности.