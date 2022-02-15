Путин заявил о намерении России дипломатически путём договориться о гарантиях безопасности

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Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что Россия стремится дипломатическим методом договариваться с западными союзниками по вопросам о гарантиях безопасности.
Путин заявил о намерении России дипломатически путём договориться о гарантиях безопасности
  • РИА Новости

«Мы намерены и будем стремиться к тому, чтобы договариваться с нашими партнёрами дипломатическим путём», — заявил Путин.

Он пояснил, что среди этих вопросов — нерасширение НАТО, смещение военной инфраструктуры альянса к состоянию на 1997 год и неразмещение вблизи российских границ боевых ударных комплексов.

Он выразил готовность говорить и по другим вопросам, которые содержатся в полученном ответе США и НАТО по гарантиям безопасности.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит объявила, что партнёры по альянсу готовы к диалогу с Россией по вопросам в области безопасности.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины и вопросам безопасности.

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