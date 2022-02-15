Путин заявил о намерении России дипломатически путём договориться о гарантиях безопасности
- РИА Новости
«Мы намерены и будем стремиться к тому, чтобы договариваться с нашими партнёрами дипломатическим путём», — заявил Путин.
Он пояснил, что среди этих вопросов — нерасширение НАТО, смещение военной инфраструктуры альянса к состоянию на 1997 год и неразмещение вблизи российских границ боевых ударных комплексов.
Он выразил готовность говорить и по другим вопросам, которые содержатся в полученном ответе США и НАТО по гарантиям безопасности.
Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит объявила, что партнёры по альянсу готовы к диалогу с Россией по вопросам в области безопасности.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины и вопросам безопасности.