В Госдепе рассказали о получении от России ответа в рамках диалога по безопасности
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Об этом информирует CNN.
«Мы можем подтвердить, что получили ответ от Российской Федерации», — заявили в Госдепе.
Также в Вашингтоне уточнили, что ответ был передан через посла США в Москве Джона Салливана.
17 февраля МИД России сообщил о передаче США реакции на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между Россией и Соединёнными Штатами о гарантиях безопасности.
В МИД заявили, что США и Североатлантический альянс игнорируют красные линии России и её интересы в области безопасности.
Также Министерство иностранных дел отметило, что Россия в отсутствие готовности США договариваться о безопасности будет вынуждена реагировать, в том числе и с помощью мер военно-технического характера.