В Госдепе рассказали о получении от России ответа в рамках диалога по безопасности

Представитель Госдепартамента США подтвердил, что Вашингтон получил письмо с реакцией Москвы на встречные предложения Соединённых Штатов по гарантиям безопасности.

Об этом информирует CNN.

«Мы можем подтвердить, что получили ответ от Российской Федерации», — заявили в Госдепе.

Также в Вашингтоне уточнили, что ответ был передан через посла США в Москве Джона Салливана.

17 февраля МИД России сообщил о передаче США реакции на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между Россией и Соединёнными Штатами о гарантиях безопасности.

В МИД заявили, что США и Североатлантический альянс игнорируют красные линии России и её интересы в области безопасности.

Также Министерство иностранных дел отметило, что Россия в отсутствие готовности США договариваться о безопасности будет вынуждена реагировать, в том числе и с помощью мер военно-технического характера.