МИД: США и НАТО игнорируют красные линии России и её интересы в области безопасности

Российское Министерство иностранных дел заявило, что США и Североатлантический альянс игнорируют красные линии России и её интересы в области безопасности.

Об этом говорится в ответе Москвы Вашингтону в рамках диалога по гарантиям безопасности.

«Вызывает тревогу нарастающая военная активность США и НАТО непосредственно у российских рубежей, тогда как наши красные линии и коренные интересы в области безопасности, а также суверенное право России на их защиту по-прежнему игнорируются», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве добавили, что ультимативные требования о выводе войск из определённых районов на территории России на фоне угроз ужесточения санкций являются неприемлемыми, а также подрывают перспективы достижения реальных договорённостей.

Ранее сообщалось, что МИД России передал США реакцию на ответ по проекту договора о гарантиях безопасности.