МИД России передал США реакцию на ответ по проекту договора о гарантиях безопасности

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МИД России подтвердил передачу США реакции на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между Россией и Соединёнными Штатами о гарантиях безопасности.
МИД России передал США реакцию на ответ по проекту договора о гарантиях безопасности
  • Gettyimages.ru

В МИД констатировали, что Вашингтон не дал конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного Москвой проекта договора о гарантиях безопасности.

Ранее стало известно, что посол США Джон Салливан прибыл в Министерство иностранных дел России.

Глава МИД России Сергей Лавров до этого заявил, что Москва опубликует свой ответ США по гарантиям безопасности через несколько часов после того, как передаст документ в Вашингтон.

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