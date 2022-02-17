МИД России передал США реакцию на ответ по проекту договора о гарантиях безопасности
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В МИД констатировали, что Вашингтон не дал конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного Москвой проекта договора о гарантиях безопасности.
Ранее стало известно, что посол США Джон Салливан прибыл в Министерство иностранных дел России.
Глава МИД России Сергей Лавров до этого заявил, что Москва опубликует свой ответ США по гарантиям безопасности через несколько часов после того, как передаст документ в Вашингтон.