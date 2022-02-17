МИД России передал США реакцию на ответ по проекту договора о гарантиях безопасности

МИД России подтвердил передачу США реакции на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между Россией и Соединёнными Штатами о гарантиях безопасности.

В МИД констатировали, что Вашингтон не дал конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного Москвой проекта договора о гарантиях безопасности.

Ранее стало известно, что посол США Джон Салливан прибыл в Министерство иностранных дел России.

Глава МИД России Сергей Лавров до этого заявил, что Москва опубликует свой ответ США по гарантиям безопасности через несколько часов после того, как передаст документ в Вашингтон.