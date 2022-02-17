Лавров: Россия опубликует свой ответ США через пару часов после того, как передаст его
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«Мы планируем направить и в бумажной, и в электронной форме», — сказал глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи ди Майо.
Лавров уточнил, что документ будет опубликован российской стороной «практически через несколько часов» после отправки американской стороне.
«Планируем это сделать сегодня», — добавил он.
Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко сказал, что новых контактов между Россией и НАТО по гарантиям безопасности пока не планируется.