Грушко: новых контактов России с НАТО по гарантиям безопасности пока не планируется

Новых контактов между Россией и НАТО по гарантиям безопасности пока не планируется, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

«В настоящее время новые контакты с НАТО не планируются. Но мы постоянно получаем сигналы от наших партнёров», — сказал он ТАСС.

По словам дипломата, вопросы, касающиеся европейской безопасности и предложений Москвы по гарантиям безопасности, находятся в центре внимания.

«Прежде всего в том, что касается фундаментальных моментов — гарантии дальнейшего нерасширения НАТО на восток и возвращения конфигурации альянса к положению, существовавшему на момент подписания Основополагающего акта в 1997 году», — пояснил Грушко.

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит ранее объявила, что партнёры по альянсу готовы к диалогу с Россией по вопросам в области безопасности.