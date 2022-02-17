МИД России: киевский режим в случае принятия в НАТО может попытаться силой «вернуть» Крым

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Киевский режим в случае принятия Украины в НАТО может попытаться силой «вернуть» Крым и втянуть США вместе с союзниками в прямой вооружённый конфликт с Россией, заявили в российском МИД в переданном американской стороне документе.
МИД России: киевский режим в случае принятия в НАТО может попытаться силой «вернуть» Крым
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«В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой «вернуть» Крым, втянув США и их союзников, в соответствии со ст. 5 Вашингтонского договора, в прямой вооружённый конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями», — говорится в послании.

В документе упоминается, что содержащиеся в американском ответе «обвинения России, что она «оккупировала Крым», также не выдерживают никакой критики».

«В 2014 году в Киеве произошёл государственный переворот, инициаторы которого при поддержке США и их союзников взяли курс на создание националистического государства, ущемляющего права русского и русскоязычного населения, а также других «нетитульных» этносов», — напомнили в Москве.

«Неудивительно», что в такой ситуации крымчане проголосовали за воссоединение с Россией, подчеркнули в министерстве.

Как ранее отметил президент России Владимир Путин, в случае принятия Украины в НАТО и её попытки захватить Крым военным путём страны Европы автоматически будут втянуты в войну.

Он подчеркнул, что победителей в таком конфликте не будет.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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