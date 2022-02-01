Путин предложил поразмышлять о последствиях возможной агрессии Украины как члена НАТО

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Президент России Владимир Путин, комментируя идею вступления Украины в НАТО, напомнил о том, что в украинских доктринальных документах предусмотрено «возвращение Крыма», в том числе военным путём. Глава государства предложил подумать, к чему в итоге могла бы привести возможная агрессия «члена альянса» против российского полуострова.
Путин предложил поразмышлять о последствиях возможной агрессии Украины как члена НАТО
  • AP
  • © Alexei Nikolsky

«В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путём. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Президент предложил представить, что «Украина является членом НАТО, напичкана оружием» и владеет ударными системами, «как в Польше и Румынии».

«И начинает операцию в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс. Это (Крым. — RT) суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина — страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет», — подытожил глава государства.

По мнению итальянского сенатора Джанлука Феррары, возможное вступление Украины в НАТО стало бы провокацией и ухудшило бы ситуацию с безопасностью в Европе.

В декабре Путин не исключил, что США в будущем могут вооружить Украину и «толкать» экстремистов из этой страны на отдельные регионы России, например на Крым.

При этом власти России неоднократно подчёркивали, что вопрос в отношении полуострова закрыт. Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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