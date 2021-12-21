Путин допустил, что США в будущем могут «толкать» экстремистов с Украины на Крым

Президент России Владимир Путин не исключил, что США в будущем могут вооружить Украину и «толкать» экстремистов из этой страны на отдельные регионы России, например на Крым.

Об этом он сказал на заседании коллегии Минобороны России.

Российский президент предположил, что США после разработки гиперзвукового оружия смогут поставить его Украине.

«Это не значит, что завтра станут его применять, потому что у нас «Циркон» уже есть, а у них пока нет», — отметил Путин.

Он считает, что Соединённые Штаты «под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства».

«В том числе на отдельные регионы России, ну, скажем, на Крым», — заявил глава государства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дальнейшее продвижение НАТО к границам России будет рассматриваться Москвой как пересечение красной линии.