Лавров назвал дальнейшее продвижение НАТО к границам России пересечением красной линии

Дальнейшее продвижение НАТО к границам России будет рассматриваться Москвой как пересечение красной линии. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Наша позиция по поводу расширения НАТО хорошо известна — это будет красной линией, если альянс продолжит передвигаться всё ближе к границам России», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что НАТО движется в сторону России и Москва не может оставаться к этому безразличной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что Североатлантический альянс намерен продолжить расширение, несмотря на протесты России.

13 декабря президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о необходимости незамедлительно начать переговоры по выработке договорённостей, которые исключают расширение НАТО на восток.