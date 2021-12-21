Лавров назвал дальнейшее продвижение НАТО к границам России пересечением красной линии

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Дальнейшее продвижение НАТО к границам России будет рассматриваться Москвой как пересечение красной линии. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров назвал дальнейшее продвижение НАТО к границам России пересечением красной линии
  • © Пресс-служба МИД РФ

«Наша позиция по поводу расширения НАТО хорошо известна — это будет красной линией, если альянс продолжит передвигаться всё ближе к границам России», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что НАТО движется в сторону России и Москва не может оставаться к этому безразличной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что Североатлантический альянс намерен продолжить расширение, несмотря на протесты России.

13 декабря президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о необходимости незамедлительно начать переговоры по выработке договорённостей, которые исключают расширение НАТО на восток.

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