В Кремле заявили о «ползучем» движении НАТО в сторону России

Короткая ссылка
НАТО движется в сторону России, и страна не может оставаться к этому безразличной. Об этом в интервью RTVI заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле заявили о «ползучем» движении НАТО в сторону России
  • Reuters

«Мы... даже сейчас видим, как постепенно альянс начинает абсорбировать, вторгаться внутрь Украины», — заявил он.

По словам Пескова, сначала НАТО поставляет оборонительное вооружение, современное высокотехнологичное, потом наступательное, а потом оружие двойного назначения.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс намерен продолжить расширение, несмотря на протесты России.

13 декабря президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о необходимости незамедлительно начать переговоры по выработке договорённостей, которые исключают расширение НАТО на восток.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков передал американской стороне предложения Москвы, касающиеся вопросов безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить