В Кремле заявили о «ползучем» движении НАТО в сторону России
- Reuters
«Мы... даже сейчас видим, как постепенно альянс начинает абсорбировать, вторгаться внутрь Украины», — заявил он.
По словам Пескова, сначала НАТО поставляет оборонительное вооружение, современное высокотехнологичное, потом наступательное, а потом оружие двойного назначения.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс намерен продолжить расширение, несмотря на протесты России.
13 декабря президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о необходимости незамедлительно начать переговоры по выработке договорённостей, которые исключают расширение НАТО на восток.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков передал американской стороне предложения Москвы, касающиеся вопросов безопасности.