Итальянский сенатор Феррара: вступление Украины в НАТО навредит безопасности в Европе

Возможное вступление Украины в НАТО стало бы провокацией и ухудшило бы ситуацию с безопасностью в Европе, считает итальянский парламентарий, сенатор от «Движения 5 звезд» Джанлука Феррара.

«Я надеюсь, что здравый смысл возобладает. Я понимаю и позицию России, которая видит Украину как буферное государство. Её вступление в альянс будет провокацией и приведет к ухудшению ситуации с безопасностью», — сказал он РИА Новости.

Он напомнил, что после падения Берлинской стены президенту СССР Михаилу Горбачёву было обещано нерасширение НАТО на восток.

«Сейчас объективно Россия окружена силами НАТО. С другой стороны, я считаю, что Украина как суверенное государство может иметь право на вступление НАТО. В случае если это произойдёт, для российской стороны неприятельские настроения окажутся в непосредственной близости», — добавил парламентарий.

Как ранее отметила глава МИД Германии Анналена Бербок, вступление Украины в НАТО в настоящее время не значится в повестке дня.

Также первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман отмечала, что Украина пока не достигла уровня, свидетельствующего о её готовности получить план действий по подготовке к членству в НАТО.