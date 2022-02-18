Лавров: Россия будет добиваться от США и НАТО честного подхода по гарантиям безопасности

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Россия будет добиваться от США и НАТО честного подхода по теме гарантий безопасности, заявил RT глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров: Россия будет добиваться от США и НАТО честного подхода по гарантиям безопасности
  • AP

«Будем добиваться, чтобы всё было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие — «пацан сказал — пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне», — сказал Лавров.

Ранее российский МИД заявил, что Россия в отсутствие готовности США договариваться о безопасности будет вынуждена реагировать, в том числе и с помощью мер военно-технического характера.

17 февраля стало известно, что США передана реакция России на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между Россией и Соединёнными Штатами о гарантиях безопасности.

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