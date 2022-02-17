МИД: в отсутствие готовности США договариваться о безопасности Россия будет реагировать

Российское Министерство иностранных дел заявило, что Россия в отсутствие готовности США договариваться о безопасности будет вынуждена реагировать, в том числе и с помощью мер военно-технического характера.

Об этом говорится в ответе Москвы Вашингтону в рамках диалога по российскому проекту о гарантиях безопасности.

«В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твёрдых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путём реализации мер военно-технического характера», — заявили в российском министерстве.

Также в МИД заявили, что США и Североатлантический альянс игнорируют красные линии России и её интересы в области безопасности.

17 февраля МИД России сообщил о передаче США реакции на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между Россией и Соединёнными Штатами о гарантиях безопасности.